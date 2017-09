Here are the Top 10 albums on Billboard’s country music charts this week . . .

Top Country Albums: 1. Luke Combs, “This One’s For You” 2. Old Dominion, “Happy Endings” 3. Chris Stapleton, “Traveller” 4. Kane Brown, “Kane Brown” 5. Sam Hunt, “Montevallo” 6. Florida Georgia Line, “Dig Your Roots” 7. Brett Young, “Brett Young” 8. Jon Pardi, “California Sunrise” 9. Chris Stapleton, “From a Room: Volume 1” 10. Keith Urban, “Ripcord”